Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Höfen an der Enz -Unfall auf Bundesstraße 294

Calw (ots)

Eine leicht verletzte Person, sowie 3.000 Euro Gesamtsachschaden war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 294.

Gegen 18:45 Uhr befuhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Mitsubishi die Bundesstraße 294 von Calmbach in Richtung Höfen, als er aus bislang unbekannter Ursache in Höhe der "Buchenkurve" von der Fahrbahn abkam und in die Böschung geriet. Von dieser wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn abgewiesen, touchierte die Leitplanke der Gegenfahrbahn, prallte zurück auf den rechten Fahrstreifen wo es am Ende auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. Der Fahrer verletzte sich leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

