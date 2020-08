Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Nach Unfallflucht: dunkelblauer SUV der Marke BMW gesucht

Nagold (ots)

Nachdem sich am Dienstagabend bei Nagold ein Verkehrsunfall ereignet hat, suchen Polizeiermittler nun nach einem dunkelblauen SUV der Marke BMW.

Der BMW war kurz vor 19 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufsmarkts aus auf die Landesstraße 362 eingebogen, ohne dabei auf einen Ford zu achten, der dort bereits fuhr. Dessen Fahrerin konnte gerade noch bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern. Ihr Hintermann, der ebenfalls in einem Ford saß, schaffte es jedoch trotz Vollbremsung nicht mehr und fuhr auf die Ford-Fahrerin vor sich auf. Der Fahrer des BMW wiederum setzte seine Fahrt, ohne sich nur ansatzweise um den Vorfall zu kümmern, in Richtung Rohrdorf fort. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

Das Polizeirevier Nagold bittet Zeugen, insbesondere solche, die Angaben zu dem gesuchten BMW machen können, darum, sich unter der Rufnummer 07452 93050 zu melden.

