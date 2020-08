Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Fußgänger leicht verletzt

Birkenfeld (ots)

Leichtverletzt wurde am Mittwochvormittag gegen 10.05 Uhr ein 87-jähriger Fußgänger in der Kirchgartenstraße. Ein 67-jähriger BMW-Fahrer fuhr von einem Parkplatz aus in die Straße ein und missachtete hierbei den Vorrang des Fußgängers.

Glücklicherweise wurde der Fußgänger nur leicht verletzt.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell