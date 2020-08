Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad-Teinach-Zavelstein: Frontalzusammenstoß mit zwei leicht Verletzten

Calw (ots)

Am Mittwochabend kurz vor 19.00 Uhr ereignete sich auf der L 347/Kentheimer Straße ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Eine 40jährige Ford Focus-Fahrerin fuhr auf der L 345 von Station Teinach kommend in Richtung Bad Teinach. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam sie nach und nach immer mehr auf die Gegenfahrbahn. Auf Höhe der Hausnummer 50 kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden 70jährigen Taxi-Fahrer einer Daimler B-Klasse. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn teilweise voll gesperrt werden. Insgesamt befanden sich drei Polizeifahrzeuge im Einsatz.

