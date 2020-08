Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Freudenstadt (ots)

Wie der Polizei in Freudenstadt jetzt erst bekannt wurde, ereignete sich am vergangenen Donnerstagmittag auf dem Marktplatz eine Unfallflucht, bei dem ein Jaguar beschädigt wurde. Der im Bereich des Postamtes abgestellte Oldtimer-Jaguar dürfte im Zeitraum von 11:30 bis 12:00 Uhr von einem bislang unbekannten Verursacher an der Beifahrertüre beschädigt worden sein. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Freudenstadt unter 07441/536-0.

