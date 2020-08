Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Bad Herrenalb (ots)

(CW) Bad Herrenalb - Polizeibeamter nach Angriff mit Samuraischwert schwer verletzt, Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen wegen versuchter Tötung ein

Bei der Festnahme eines 50-Jährigen im Gaistal wurde am frühen Mittwochmorgen ein Polizeibeamter mit einem Samuraischwert schwer und zwei weitere leicht verletzt. Mit einem bereits vorliegenden Unterbringungsbefehl des Amtsgerichts Tübingen sollte der als gewalttätig polizeibekannte Mann kurz nach 07:00 Uhr festgenommen und beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt werden. Für die geplante Festnahme waren aufgrund der polizeilichen Erkenntnisse und der Befürchtung, dass sich der als psychisch auffällig bekannte Mann seiner Festnahme widersetzt, insgesamt acht Polizeibeamte des Polizeireviers Calw sowie eine Hundeführerin im Einsatz. Beim Versuch die betreffende Wohnung zu betreten, hat nach bisher vorliegenden Feststellungen der Gesuchte unvermittelt mit dem Samuraischwert auf die Beamten eingeschlagen. Einer der Polizisten wurde dabei am Unterarm getroffen und erlitt tiefe, stark blutende Schnittverletzungen. Der schwerverletzte Beamte verlor viel Blut und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ein weiterer Polizeibeamter erlitt Prellungen und ein weiterer leichtere Schnittverletzungen. Der 50-Jährige konnte überwältigt und festgenommen werden. Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Die Kriminalpolizei Calw hat die weiteren Ermittlungen wegen des dringendes Verdachts der versuchten Tötung aufgenommen.

Frank Otruba, Kriminalhauptkommissar, Polizeipräsidium Pforzheim

Dr. Martin Klose, Oberstaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Tübingen

