POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn -Zwei leicht verletzte Personen nach Unfall

Enzkreis (ots)

Zwei leicht verletzte Personen, sowie ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15.000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend.

Gegen 21:00 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Fiat die Landesstraße 1125 von Niefern kommend in Richtung Öschelbronn. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der junge Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Dieses überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der junge Mann sowie sein 18-jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Zwecks Unfallaufnahme musste die Landesstraße kurzzeitig gesperrt werden. Neben zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeirevier Mühlacker befanden sich noch die Freiwillige Feuerwehr Niefern-Öschelbronn mit insgesamt fünf Mann an der Unfallstelle.

