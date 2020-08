Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Zeugen gesucht: Einbruch in Gaststätte

Bad Wildbad (ots)

Ein Unbekannter verschaffte sich am Mittwochfrüh gegen 01.40 Uhr gewaltsam Zutritt in Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Laienbergstraße. Anwohner wurden auf den Einbruch aufmerksam. Ein Unbekannter konnte dabei beobachtet werden, wie er aus der Gaststätte in Richtung Meistern-Tunnel flüchtete.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 170 - 175 groß, dunkle Kapuzenjacke, schlank.

Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wildbad, Tel. 07081 9390-0, in Verbindung zu setzen.

