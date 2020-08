POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - 22-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Polizeipräsidium Pforzheim

Am Montagmorgen hat sich bei Horb ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 22-Jährige war gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße 28 von Schopfloch in Richtung Horb unterwegs, als ein vorausfahrender 60-Jähriger mit seinem Auto verkehrsbedingt bremsen musste. Der Motorradfahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr in der Folge auf das Auto auf. Durch den Unfall zog sich der 22-Jährige schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro.

