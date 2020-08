Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Unfall und Folgeunfall mit fünf Beteiligten auf der Autobahn

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am Dienstagmorgen haben sich auf der Autobahn A8 bei Niefern-Öschelbronn direkt hintereinander gleich zwei Unfälle ereignet. Ein 50-jähriger VW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 9:00 Uhr in Höhe des Rasthofes in Richtung Karlsruhe. Dabei fuhr der VW-Fahrer auf einen BMW auf, welcher von einem 32-Jährigen gesteuert wurde. Der 50-Jährige zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro.

Infolge des sich ganz frisch gebildeten Rückstaus ereignete sich dann kurz danach der zweite Unfall. Hier fuhr der 59-jährige Fahrer eines Ford-Transporters auf einen vor ihm befindlichen VW auf, der von einer 63-Jährigen gefahren wurde. Der VW wurde danach noch auf den Toyota einer 39-Jährigen aufgeschoben. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Bei beiden Unfällen musste jeweils ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Es kam zu einem rund fünf Kilometer langen Stau.

