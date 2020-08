Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf Autobahn schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Am frühen Montagmorgen hat sich auf der Autobahn A8 bei Pforzheim ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 35-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein ebenso 35-jähriger Autofahrer war gegen 4:30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er offenbar den Fahrstreifen wechselte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam in der Folge der Kradfahrer zu Sturz, ohne dass sich die beiden Fahrzeuge berührt hatten. Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Da Hinweise darauf vorlagen, dass der Kradfahrer unter Alkohol unterwegs war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen der Autobahnpolizei dauern an.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell