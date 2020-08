Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Eine leicht verletzte Person und vier beschädigte Fahrzeuge nach Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

Eine leicht verletzte 18-jährige Mini-Fahrerin und rund 15.000 Euro Sachschaden an vier Fahrzeugen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am Montagabend im Altstädter Kirchenweg in Pforzheim.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr die 18-Jährige gegen 21:45 Uhr auf dem Altstädter Kirchenweg in stadteinwärtiger Richtung. Wohl durch einen in der Nähe vorbeifahrenden Rettungswagen, mit eingeschaltetem Signal, erschrak sie und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte sie einen geparkten Fiat, der in der Folge auf einen geparkten Renault geschoben wurde. Die Mini-Fahrerin verlor darauf die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches umkippte und auf der Seite zum Liegen kam. Dabei stieß die 18-Jährige noch mit einem hinter ihr fahrenden 26-jährigen Dacia-Fahrer zusammen. Sie konnte nach dem Unfall ihr Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde leicht verletzt. Im Anschluss musste sie durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Mini der 18-Jährigen sowie der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

