Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Fußgängerin leicht verletzt

Neulingen (ots)

Leicht verletzt wurde am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr eine 29-jährige Fußgängerin in der Oberen Klinge. Eine 30-jährige Audi-Fahrerin fuhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Fahrbahn ein und missachtete hierbei den Vorrang der Fußgängerin. Durch die Kollision wurde die 29-jährige glücklicherweise nur leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstanden geringe Sachschäden.

