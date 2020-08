Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird verletzt

Bad Wildbad (ots)

Leicht verletzt wurde am Montagabend gegen 23.55 Uhr ein 16-jähriger Fahrradfahrer in der Kleinenztalstraße. Der Jugendliche fuhr mit seinem Fahrrad vom Lindenplatz in die Kleinenztalstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eins 39-jährigen VW-Fahrers.

Glücklicherweise wurde der 16-Jährige nur leicht verletzt. Es entstanden geringe Sachschäden.

