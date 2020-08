Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

Bad Liebenzell (ots)

Von Sonntagnacht auf Montagabend wurde in Unterhaugstett ein VW-Polo aufgebrochen und aus dem Fahrzeug Bargeld entwendet. Ein bislang unbekannter Täter hat im genannten Tatzeitraum die Fahrerscheibe des silberfarbenen Polos eingeschlagen, der auf dem Parkplatz einer Grundschule in der Jahnstraße abgestellt war. Dabei konnte er das in der Mittelkonsole liegende Bargeld an sich nehmen und unerkannt flüchten. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wendet sich bitte unter 07051/161-3511 an das Polizeirevier Calw.

