Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall mit Getränkelaster: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Pforzheim, an dem offenbar auch ein Getränkelaster beteiligt war, sucht die Verkehrspolizeiinspektion nun Zeugen.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 12:30 und 13:00 Uhr in der Bahnunterführung an der Kreuzung Habermehlstraße/ Kelterstraße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Opel und einem Getränkelaster, durch welchen zumindest am Opel deutlicher Schaden entstand. Der Fahrer des Lastwagens soll in der Folge kurz angehalten und auch gehupt haben, der Opelfahrer soll, ohne anzuhalten, weitergefahren sein.

Zeugen sowie der Fahrer des Getränkelasters werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

