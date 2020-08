Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Betrunkener Sattelzugfahrer auf der Autobahn benötigt alle Fahrstreifen

Friolzheim (ots)

Am späten Sonntagabend haben Beamte der Autobahnpolizei einen betrunkenen Sattelzugfahrer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor durch ausgiebiges Schlangenlinienfahren aufgefallen war.

Der 47-jährige Sattelzugfahrer war kurz vor Mitternacht auf der Autobahn A8 bei Friolzheim in Richtung Karlsruhe unterwegs, als die Einsatzkräfte ihn kontrollierten. Zuvor war er durch seine Schlangenlinien aufgefallen, die derart ausgeprägt waren, dass er dafür alle der drei für eine Richtung vorhandenen Fahrstreifen sowie den Standstreifen benötigte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 47-jährigen Bulgaren fest. Ein durchgeführter Alkoholvortest hatte sodann einen Wert von fast zwei Promille zum Ergebnis. Der Fahrer musste in der Folge eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Da er keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro bezahlen.

