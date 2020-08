Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Feuer in Schulhof entfacht

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter setzten am Samstagabend, gegen 19:20 Uhr, auf einem Schulhof in der Nordstadt den als Untergrund von Spielgeräten ausgelegten Rindenmulch in Brand.

Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Süd befand sich etwa 10 Quadratmeter des Mulches in Flammen. Dieser konnte durch die Feuerwehr Pforzheim zügig gelöscht werden. Durch den Brand wurde eine angrenzende Betonmauer und daran angebrachte Klettergriffe in Mitleidenschaft gezogen. Auch das dort gepflanzte Buschwerk wurde in einer Länge von etwa drei Metern angesengt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500,00 Euro.

