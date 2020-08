Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Mann von zwei Personen attackiert

Calw (ots)

Zwei Täter haben am frühen Sonntagmorgen in Calw-Hirsau einen Mann attackiert und verletzt.

Der Geschädigte war den ersten Ermittlungen zufolge gegen 00:15 Uhr mit den beiden Angreifern in Streit geraten, als diese ihn dann auf einem Parkplatz in der Liebenzeller Straße attackierten. Dabei schlugen und traten sie gemeinsam auf den Mann ein und fuhren danach mit dem Auto davon. Der Geschädigte musste aufgrund seiner erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls darum, sich unter der Rufnummer 07051 1613511 zu melden.

