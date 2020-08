Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugenaufruf nach mehreren Sachbeschädigungen

Freudenstadt (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher dürfte in der Nacht zum Samstag im Bereich Rankweg gleich mehrere Sachbeschädigungen begangen haben. Nach bisherigen Kenntnissen der Polizei Freudenstadt dürften die Jugendlichen zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr von Dornstetten-Aach in Richtung Wittlensweiler gelaufen sein. Hier haben sie ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen, zwei Parkbänke und ein Spender für Hundekotbeutel mutwillig beschädigt und dadurch einen Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Wer diesbezüglich sachdienliche Hinweise geben kann, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Freudenstadt unter 07441/536-0 in Verbindung.

