POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Samstagmittag ein 28-jähriger Motorradfahrer, der bei Neubulach mit einer Mercedes-Fahrerin zusammenstieß. Der Kradlenker war kurz vor 12 Uhr mit seiner BMW auf der Landstraße 348 aus Neubulach-Oberhaugstett in Fahrtrichtung Neubulach unterwegs. Eine ihm entgegenkommende 21-jährige Mercedes-Fahrerin beabsichtigte an einer Kreuzung in die Gemeindeverbindungsstraße nach Wildberg-Schönbronn abzubiegen, die nach bisherigem Stand den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben dürfte. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge rutschte der Zweiradlenker über die Fahrbahn und wurde dabei schwer verletzt. Für die Unfallaufnahme musste die Landstraße 348 gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von geschätzten 9.000 Euro.

