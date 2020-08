Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Verletzte nach Unfall

Pforzheim (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag gegen 13.05 Uhr in der Berliner Straße. Ein 56-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr trotz Rotlichts in die Kreuzung Westliche Karl-Friedrich-Straße ein, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem Ford eines 39-Jährigen kam.

Der 56-Jährige und der 39-Jährige wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

