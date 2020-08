Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Brand eines Wäschetrockners

Enzkreis (ots)

Ein Gesamtschaden in Höhe von 41.000 Euro war am Montagmorgen die Folgen eines Brandes in der Wilhelmstraße, im Ortsteil Wilferdingen.

Nach Feststellung der gegen 02:45 Uhr verständigten Feuerwehr und Polizei, war wohl ein im Keller stehender Wäschetrockner in Folge eines technischen Defekts in Brand geraten.

Ein 26 Jahre alter Familienvater, sowie seine Ehefrau und das gemeinsame Kind konnten selbstständig das Gebäude verlassen, nachdem der Mann durch den Rauchgeruch aus dem Schlaf geweckt wurde und so den Brand feststellte.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Remchingen wurde der Brand schnell gelöscht. Aufgrund des Rauchschadens ist das Haus jedoch vorerst nicht bewohnbar.

