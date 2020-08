Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freudenstadt (ots)

Am Freitagmittag hat sich bei Freudenstadt ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 26-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 26-Jährige war gegen 12:30 Uhr auf der Bundesstraße 294 von Besenfeld in Richtung Freudenstadt unterwegs, als bei der Abzweigung Untermusbach der Fahrer eines vor ihm fahrenden Autos verkehrsbedingt anhalten musste. In der Folge fuhr der Motorradfahrer auf den Wagen seines Vordermanns auf und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Bundesstraße war im Bereich des Unfallortes während der Einsatzmaßnahmen in beide Richtungen gesperrt.

