POL-Pforzheim: (CW) Calw - Bei Einsatz wegen Streitigkeiten: Spielzeugpistole sorgt für größeres Polizeiaufgebot

Ein mit einer Spielzeugpistole "bewaffneter" 38-Jähriger hat am frühen Freitagmorgen in Calw einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Beamten waren gegen 4:15 Uhr wegen Streitigkeiten in ein Mehrparteienhaus in der Bischofstraße gerufen worden. Dort trafen sie auf mehrere zum Teil erheblich alkoholisierte Personen. Während die Beamten dabei waren, die Gemüter zu beruhigen, tauchte plötzlich der 38-Jährige im Treppenhaus auf und hielt augenscheinlich eine Schusswaffe in der Hand.

Im nächsten Moment verschwand er wieder die Treppe hinunter. Die Einsatzkräfte schauten zwar umgehend nach dem 38-Jährigen und forderten Verstärkung an, konnten ihn jedoch zunächst nirgends mehr auffinden.

Nachdem die Beamten daraufhin mit mehreren Streifenbesatzungen das Anwesen umstellt hatten, verließen die Bewohner nach und nach kontrolliert das Gebäude. Hierbei gab sich der 38-Jährige als derjenige zu erkennen, der die Pistole zuvor in der Hand gehalten hatte. Die vermeintliche Waffe wurde in der Folge durch die Einsatzkräfte in dessen Wohnung sichergestellt. Dabei entpuppte sich die Pistole als, zumindest auf den ersten Blick, täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe. Nach den ersten Ermittlungen vor Ort, ist es wohl zu keinen strafbaren Handlungen gekommen. Weitere Abklärungen diesbezüglich folgen.

