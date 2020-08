Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei leicht Verletzte nach einem Auffahrunfall

Pforzheim (ots)

Zwei leicht Verletzte und circa 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles am Donnerstagvormittag auf der Kanzlerstraße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 69-jährige Ford-Fahrerin gegen 9:30 Uhr auf der Kanzlerstraße in stadteinwärtiger Richtung. An der Kreuzung Altstädter Kirchenweg übersah sie, wohl aufgrund von Sonneneinstrahlung, einen an der dortigen Ampel wartenden 64-jährigen Ford-Fahrer und fuhr diesem hinten auf. Die 69-Jährige und der 64-Jährige wurden durch den Unfall beide leicht verletzt und mussten durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht sowie ambulant behandelt werden. Zwei ebenfalls, im Fahrzeug des 64-Jährigen, mitfahrende Kinder blieben glücklicherweise unverletzt. Der Ford der 69-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000.

Nicolai Jahn, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell