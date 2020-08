Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Täter greifen mehrere Personen an - 31-Jähriger leistet nach Festnahme Widerstand

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden drei Personen in der Innenstadt von zwei Tätern angegriffen. Dabei wurden sie mit Schlägen und einer Flasche attackiert.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hielt sich eine Gruppe von drei Personen, zwei Männer und eine Frau, im Bereich des Leopoldplatzes auf. Gegen 00:30 Uhr traten zwei andere Männer an die Gruppe heran und versuchten mit der Frau Kontakt aufzunehmen. Nachdem dies nicht von Erfolg gekrönt war, schlugen sie offenbar völlig grundlos einen der Männer mit der Faust ins Gesicht. In der Folge wurde auch der zweite Begleiter der Frau angegriffen. Er wurde von beiden Tatverdächtigen geschlagen und getreten. Im Zuge dieser Auseinandersetzung bekam der Geschädigte zudem eine Flasche auf den Kopf und erlitt eine Platzwunde. Nachdem die Tatverdächtigen zunächst flüchtig gingen, konnte einer von ihnen in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Während den polizeilichen Maßnahmen wurde bei dem 31-jährigen Festgenommenen ein Alkoholvortest durchgeführt. Dieser ergab über 1,8 Promille. Da der äußerst aggressive 31-Jährige sich auch auf dem Polizeirevier nicht beruhigte, sollte er nach Abschluss der Maßnahmen in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Beamten, konnte jedoch überwältigt werden und verbrachte die Nacht in einer Zelle. Die Identität des zweiten flüchtigen Tatverdächtigen ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord ermittelt gegen den 31-Jährigen nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte.

Nicolai Jahn, Pressestelle

