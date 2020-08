Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Pkw gestreift und geflüchtet

Pforzheim (ots)

Flüchtig ging am Mittwochmittag gegen 12.35 Uhr eine unbekannte Pkw-Fahrerin im Kreisverkehr in der Wilferdinger Straße. Eine 46-jährige Citroen-Fahrerin fuhr im Kreisverkehr in Richtung Untere Wilferdinger Straße, während aus Richtung Kelterstraße die Unbekannte mit ihrem Fahrzeug in den Kreisverkehr einfuhr. Dabei missachtete sie den Vorrang der 46-Jährigen und streifte den Citroen. Anschließend flüchtete die Unbekannte von der Unfallstelle. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Pkw mit Pforzheimer Kennzeichen handeln soll. Nähere Hinweise liegen nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei, Tel. 07231 186-3111, in Verbindung zu setzen.

