Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Enzkreis) Nöttingen - Einbruch in ein Wohnhaus - Täter gesucht

Nöttingen (ots)

Unbekannte sind von Mittwoch auf Donnerstag in Remchingen-Nöttingen in ein Wohnanwesen eingebrochen.

Die Täter drangen über ein Kellerfenster in das Wohnhaus ein und verschafften sich so Zugang zum gesamten Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich die Tatzeit auf 23:00 bis 00:00 Uhr eingrenzen. Bei einer Nachschau stellten die Besitzer fest, dass Wertgegenstände und Bargeld in vierstelliger Höhe entwendet wurden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich beim Kriminaldauerdienst, unter der Rufnummer 07231 186-4444, zu melden.

Nicolai Jahn, Pressestelle

