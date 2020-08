Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Auto überschlägt sich: Betrunkener 23-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Altensteig (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich bei Altensteig ein Auto überschlagen, wobei der betrunkene Fahrer verletzt wurde.

Der 23-Jährige war gegen 14:15 Uhr auf der Kreisstraße 4379 von Walddorf kommend in Richtung Rohrdorf unterwegs, als er bei einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Er fuhr in der Folge geradeaus in den Grünstreifen und schanzte dort über einen Erdhügel. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des 23-Jährigen fest. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 23-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell