Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein verursacht Unfall - betrunkener Beifahrer ebenfalls ohne Führerschein fährt weiter

Pforzheim (ots)

Ohne gültige Fahrerlaubnis verursachte, am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr, ein alkoholisierter 19-Jähriger einen Verkehrsunfall, mit einem geliehenen Renault. Im Anschluss setzte der 18-jährige Beifahrer ebenfalls alkoholisiert und ohne gültige Fahrerlaubnis die Fahrt fort.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchte der 19-Jährige an der Kreuzung Christophallee / Ecke Karolingerstraße, mit quietschenden Reifen hinter einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktem Seat, einzuparken. Vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit stieß er frontal gegen das geparkte Fahrzeug. Nachdem der Schaden durch ihn und seinen Beifahrer begutachtet wurde, setzte sich der ebenfalls alkoholisierte 18-Jährige ans Steuer. Sie entfernten sich gemeinsam von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nachdem Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, entsprechende Hinweise auf die Verursacher geben konnten, wurden diese im Anschluss von der Polizei in der Hohenstaufenstraße festgestellt. Bei den anschließenden Maßnahmen war eine alkoholische Beeinflussung wahrzunehmen, weswegen bei beiden im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Führerscheine der zwei Fahrer konnten nicht einbehalten werden, da beide zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Der 19-Jährige und der 18-Jährige müssen nun mit diversen Strafanzeigen rechnen, Gegen den eigentlichen Besitzer des Renaults, der sein Fahrzeug verliehen hatte, werden nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls polizeiliche Maßnahmen eingeleitet.

Nicolai Jahn, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell