POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Erfolgreicher Arbeitseinsatz des Anti-Graffiti-Mobiles

In einer mehrstündigen Aktion wurden am vergangenen Mittwoch, 29.07.2020, erneut zahlreiche Graffitischäden im Pforzheimer Stadtgebiet beseitigt.

In Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Nordstadt e.V. und den Technischen Diensten der Stadt Pforzheim lag diesmal der Schwerpunkt des Anti-Graffiti-Mobiles in der Oststadt, wo insgesamt rund 50 Graffiti auf einer Gesamtfläche von etwa 40 Quadratmetern beseitigt werden konnten.

Unter anderem wurden mehrere Sandsteinmauern und Klinkerwände fachgerecht gereinigt und an mehreren Hauswänden Graffiti überstrichen. Dabei maßgeblich beteiligt waren zwei jugendliche Sprayer, die im Rahmen dieser Aktion ihre eigenen, illegalen Graffiti entfernten. Den Jugendlichen konnten durch diese Maßnahme Schadensersatzforderungen in Höhe von 3.000 Euro erspart bleiben, die diese ansonsten an die Eigentümer hätten bezahlen müssen. Außerdem zeigten sich zwei weitere Jugendliche solidarisch und halfen freiwillig mit. Insgesamt kann die Aktion als erfolgreich betrachtet werden, von der sowohl die betroffenen Eigentümer als auch die Jugendlichen profitierten.

