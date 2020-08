Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei nimmt Randalierer fest

Pforzheim (ots)

Einsatzkräften der Polizei ist es am Sonntagnachmittag in Pforzheim gelungen, einen 50-jährigen Mann festzunehmen, der zuvor offenbar auf mehrere Autos eingeschlagen hatte.

Der Tatverdächtige war nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 14:45 Uhr dabei beobachtet worden, wie er in der Blücherstraße auf die Außenspiegel von mehreren geparkten Fahrzeugen eingeschlagen hatte und dann geflüchtet war. Ein Zeuge, der den 50-Jährigen verfolgt hatte, konnte den herbeigeilten Polizeibeamten in der Folge den ungefähren Bereich nennen, in dem er sich aufhalten müsste. Die Einsatzkräfte spürten den Tatverdächtigen schließlich auf einem Firmengelände auf und nahmen ihn fest. Hierbei mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen, da er sich mit geballter Faust den Anweisungen widersetzte und sie befürchten mussten, dass er sie unmittelbar angreift. Wegen des Pfeffersprayeinsatzes wurde der Rettungsdienst hinzugezogen, der den 50-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Der Tatverdächtige war stark alkoholisiert. Ein entsprechender Vortest hatte einen Wert von über zwei Promille zum Ergebnis. Die Überprüfung der Autos ergab, dass zumindest zwei davon beschädigt wurden und Sachschaden im dreistelligen Bereich entstanden ist. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

