Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Drei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Keltern (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Regelbaumstraße wurden am Montagabend eine Autofahrerin und ihre zwei Kinder leicht verletzt. Die Frau befuhr gegen 18 Uhr mit ihrem Audi die Kreisstraße 4538 in Fahrtrichtung Birkenfeld. An der Abzweigung zur Landstraße 562 musste die 39-Jährige verkehrsbedingt bremsen, woraufhin ihr eine 24 Jahre alte Seat-Fahrerin auffuhr. Durch den Zusammenstoß lösten die Airbags im Seat aus. Die Fahrerin blieb bei der Kollision unverletzt. Im Audi wurde die Mutter und ihre beiden Kinder im Alter von sechs und zwölf Jahren leicht verletzt. Sie wurden vor Ort durch ein Rettungswagenteam ärztlich versorgt. Es entstand ein Unfallschaden von geschätzten 4.500 Euro.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell