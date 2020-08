Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Gefährlicher Überholvorgang: Fahrer eines gelben Kleinwagens als Zeuge gesucht

Neulingen (ots)

Am Samstagnachmittag hat der Fahrer eines Mercedes bei Neulingen offenbar so gefährlich überholt, dass es fast zu einem Unfall gekommen wäre.

Ein anderer Autofahrer war gegen 14:15 Uhr auf der Bundesstraße 294 von Bauschlott kommend in Richtung Bretten unterwegs, als er zunächst von einem Audi und dann von dem Mercedes überholt wurde. Während es dem Audifahrer noch gelang, seinen Überholvorgang ordnungsgemäß zu beenden, kam beim Mercedes ein gelber Kleinwagen entgegen. In der Folge wurde es nun so eng, dass sowohl der Überholte, als auch der Fahrer des gelben Autos bremsen und ausweichen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. Der Mercedes fuhr danach in Richtung Bretten davon. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat Ermittlungen wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und bittet insbesondere den Fahrer des gelben Wagens sowie weitere Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

