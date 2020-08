Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkene Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen

Pforzheim

Sowohl auf der Autobahn als auch in der Pforzheimer Innenstadt wurden am Samstag zwei Fahrzeugführer auffällig, die betrunken am Steuer unterwegs waren. Durch das beherzte Hupen einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Nord konnte am frühen Samstagmorgen gegen 04.30 Uhr verhindert werden, dass ein Golf-Fahrer beim Rückwärtsfahren in der Gymnasiumstraße gegen eine Hauswand fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des deutlich schwankenden 21-Jährigen stellten die Beamten Alkohol in der Atemluft fest. Der mit 1,8 Promille alkoholisierte Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und wird wohl eine Weile auf seinen Führerschein verzichten müssen. Am Samstagabend wurde der Polizei ein in Schlangenlinien fahrender Sattelzug auf der A 8 gemeldet. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den betreffenden Lkw um 19.20 Uhr auf dem Parkplatz Kämpfelbach antreffen. Mit dem 37-jährigen Fahrer wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über zwei Promille anzeigte. Der Ukrainer musste eine Sicherheitsleistung entrichten und seinen Führerschein abgeben.

