POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim (Enzkreis) Straubenhardt, Prag - Lkw-Diebe im Ausland festgenommen

In der Nacht zum Samstag wurde in ein Unternehmen in Straubenhardt eingebrochen und vom Betriebsgelände gleich drei Lkw gestohlen. Die dringend Tatverdächtigen konnten wenige Stunden später südlich von Prag festgenommen werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei des Pforzheimer Polizeipräsidiums drangen mehrere Täter gegen 0:45 Uhr gewaltsam in das betreffende Unternehmen in Straubenhardt ein. Im Bürogebäude brachen die Täter mehrere Schränke und Türen auf und konnten dabei Bargeld, eine Kaffeemaschine und mehrere Originalschlüssel abgestellter Transporter an sich nehmen.

In der Folge fuhren die Einbrecher mit drei neuwertigen Klein-Lkw mit einem geschätzten Zeitwert von rund 100.000 Euro vom Betriebsgelände.

Über GPS konnten die entwendeten Fahrzeuge auf der Stadtautobahn südlich von Prag geortet werden. Nach Kontaktaufnahme mit dem Gemeinsamen Deutsch-Tschechischen Zentrum Schwandorf wurde mit der tschechischen Polizei ein gemeinsamer Einsatz erfolgreich koordiniert. Dieser führte dazu, dass unter Einbindung eines Polizeihubschraubers gegen 07:45 Uhr ein Pole im Alter von 45 Jahren und zwei weitere polnische Männer im Alter von jeweils 55 Jahren festgenommen werden konnten. Sie saßen am Steuer der entwendeten und durch die tschechische Polizei sichergestellten Fahrzeuge.

Über die Pforzheimer Staatsanwaltschaft wurden beim Amtsgericht Karlsruhe europäische Haftbefehle für die drei festgenommenen Männer beantragt, welche in Tschechien in Haft genommen wurden.

Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

