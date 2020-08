Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim (FDS) Seewald - Nach fünf Brandstiftungen im Bereich Seewald dringend Tatverdächtiger ermittelt

Seewald (ots)

Zwischen Donnerstag und Samstag vergangener Woche kam es zu fünf Brandstiftungen im Bereich Seewald. Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen führten am Samstag zur Festnahme eines 22-jährigen Tatverdächtigen.

Eine Serie von vorsätzlichen herbeigeführten Bränden ereignete sich vergangene Woche im Bereich Seewald. Ein zunächst unbekannter Täter hatte an verschiedenen Örtlichkeiten im Waldgebiet, Holzstapel und kleinere Waldstücke in Brand gesetzt. Die in den einzelnen Fällen alarmierte Feuerwehr, brachte die Brände jeweils schnell unter Kontrolle. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen wurde am Samstagabend ein 22-Jähriger festgenommen. In seiner polizeilichen Vernehmung räumte er den Tatvorwurf ein und gab zu, die fünf Brände gelegt zu haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Verfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung in mehreren Fällen wird durch die Staatsanwaltschaft Rottweil geführt.

Nicolai Jahn, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Sabine Mayländer, Staatsanwaltschaft Rottweil

