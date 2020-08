Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Alleinbeteiligt: Motorradfahrer schwer verletzt

Illingen (ots)

Schwerverletzt wurde am Donnerstagabend gegen 16.30 Uhr ein 17-jähriger Motorradfahrer. Der 17-Jährige war von Illingen in Richtung Schützingen unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

