Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Tödlicher Verkehrsunfall in Altensteig

Altensteig/Lkr.Calw (ots)

Am Sonntag, gegen 03.45 Uhr, fuhr ein 31jähriger Mann mit seinem VW-Golf auf der Landesstraße 348 von Altensteig-Wart kommend, in Richtung Altensteig. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei geriet sein Fahrzeug gegen eine Geröllschutzwand und überschlug sich im Anschluss. Der 31jährige, der nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht angegurtet war, erlitt tödliche Verletzungen. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25 000 Euro. An der Unfallstelle waren drei Fahrzeuge der Polizei, ein Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. Die Feuerwehr Altensteig war mit vier Fahrzeugen und 17 Mann vor Ort.

