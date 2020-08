POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand einer Dachwohnung

Polizeipräsidium Pforzheim

Flammen schlugen am Freitagabend um 22:22 Uhr aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Anshelmstraße, Ecke Erbprinzenstraße. In der frisch bezogenen Dachwohnung hatte eine brennende Glühbirne durch ihre Hitzeabstrahlung mehrere Kartons entzündet. Als die Bewohner das Feuer feststellten, warnten sie die übrigen Hausbewohner, sodass alle rechtzeitig das Gebäude verlassen konnten - es wurde niemand verletzt. Das Dach des Hauses wurde durch die Flammen stark beschädigt. Nach rund einer Stunde war das Feuer gelöscht. Insgesamt waren vier Wohnungen nach dem Brand nicht mehr bewohnbar - die betroffenen Familien kamen bei Bekannten und Verwandten unter. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt. Im innerstädtischen Bereich waren für mehrere Stunden umfangreiche Straßensperrungen und Umleitungen erforderlich, um die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr zu ermöglichen. Die Sachbearbeitung des Brandes liegt beim Polizeirevier Pforzheim-Nord.

