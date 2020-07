Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Ermittlungen wegen beschädigter Autoreifen - Zeugen sowie weitere Geschädigte gesucht

Remchingen (ots)

In den vergangenen Wochen wurde in Remchingen-Wilferdingen an unterschiedlichen Tagen bei mindestens drei Fahrzeugen ein Reifen durch eine darin steckende Schraube beschädigt.

Die betroffenen Autos waren zuvor jeweils im Bereich der Remchinger Straße geparkt, als die Besitzer im Folgenden einen Schaden an einem der Reifen feststellten. In zumindest zwei Fällen ging der Schaden auch mit einem Druckverlust im Reifen einher. Als Ursache wurde jeweils eine Schraube festgestellt, die sich in die Laufläche des Reifens gebohrt hatte. Da nach den Gesamtumständen eine absichtliche Handlung als möglich erscheint, hat der Polizeiposten Remchingen Ermittlungen eingeleitet.

Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeiposten unter der Rufnummer 07232 372580 oder beim Polizeirevier in Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 79120 zu melden.

