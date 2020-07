Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Besatzung eines Rettungswagens bedroht und beleidigt

Freudenstadt (ots)

Eine Personengruppe hat am Mittwoch in Freudenstadt die Besatzung eines Rettungswagens bedroht und die ärztliche Behandlung eines Patienten so behindert, dass die Polizei eingreifen musste. Um 16.20 Uhr wurde über Notruf das Lagezentrum des Pforzheimer Polizeipräsidiums darüber in Kenntnis gesetzt, dass wohl mehrere Personen die Arbeit einer Rettungswagenbesatzung massiv stören würden und die Sanitäter bedroht werden. Zwei Einsatzfahrzeuge des Polizeireviers Freudenstadt fanden den betreffenden Rettungswagen in der Lange Straße vor. Wie sich vor Ort herausstellte, behandelten die Sanitäter im Rettungswagen einen über Brustschmerzen klagenden 21 Jahre alten Afghanen. Dabei sollen seine beiden mit ihm gut befreundeten gleichaltrigen Landsmänner sowie ein 22 Jahre alter Kosovare in bedrohlicher und beleidigender Weise auf die Sanitäter eingewirkt haben. Offenbar ging ihnen die Behandlung des Patienten zu lange, der allerdings vor dem beabsichtigten Transport erst stabilisiert werden musste. Die Männer rissen mehrfach die Tür des Krankenwagens auf und störten so massiv die Arbeit der Rettungskräfte. Der 22-Jährige hatte dabei bereits sein T-Shirt ausgezogen und forderte die Besatzung zu einer Schlägerei auf. Eine 15-jährige Zeugin zeigte dabei Zivilcourage, stellte sich dazwischen und konnte eine mögliche handfeste Auseinandersetzung verhindern. Die Ermittlungen wegen Behinderung und tätlichem Angriff auf Hilfeleistende dauern an.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell