Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ispringen (ots)

Am späten Mittwochmorgen hat sich bei Ispringen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Ein 56-jähriger Autofahrer wollte gegen 11:15 Uhr von der Zufahrt beim Ispringer Häckselplatz aus die Eisinger Landstraße geradeaus in Richtung Hardtweg überqueren. Dabei übersah er offenbar einen 24-jährigen Motorradfahrer, welcher zu diesem Zeitpunkt auf der Eisinger Landstraße unterwegs war. Durch den folgenden Zusammenstoß der Fahrzeuge erlitt der 24-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer und sein 13-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren. Neben den Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro. Die Fahrbahn musste durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell