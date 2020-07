Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Ein verletzter Leichtkraftradfahrer nach missachtetem Rotlicht

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Karlsruher Straße ist ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer verletzt worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 16-Jährige mitsamt seines ebenfalls 16-jährigen Mitfahrers auf der Karlsruher Straße in Richtung Innenstadt Pforzheim. Am Autobahnzubringer missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und fuhr in die Kreuzung ein. Hier kam es zum Unfall mit einem ordnungsgemäß vom Autobahnzubringer her einfahrenden 53-jährigen Mercedes-Fahrer. Dabei stürzten der Kradfahrer und sein Sozius. Während jener unverletzt blieb, zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu.

An dem nicht mehr fahrbereiten Leichtkraftrad und dem Mercedes entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 10.000 Euro.

