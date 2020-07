Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auffahrunfall führt zu leichten Verletzungen

Pforzheim (ots)

Am Mittwochmittag wurde eine 45-Jahre alte Frau bei einem Auffahrunfall leicht verletzt.

Gegen 13:40 Uhr befuhr eine 33-Jahre alte Nissan-Fahrerin die Emil-Strauß-Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung Untere-Wilferdinger-Straße musste sie verkehrsbedingt anhalten. Eine dem Nissan nachfolgende 30-jährige Audi-Fahrerin schätzte die Situation offensichtlich anders ein, fuhr los und auf den Nissan auf. Die 45-Jahre alte Beifahrerin im Nissan zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro.

