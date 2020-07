Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Exhibitionist vor Schloßbad Remchingen

Enzkreis (ots)

In schamverletzender Weise hat sich am Dienstagmittag ein bislang unbekannter Mann gegenüber drei jungen Mädchen am Freibad Remchingen verhalten.

Die drei 14 und 15 Jahre alte Mädchen befanden sich gegen 15:20 Uhr im Freibad. Sie lagen im hinteren Bereich des Schwimmbades als einem der Mädchen ein junger Mann auffiel, welcher außerhalb des Schwimmbades an einem Tor stand und an seinem entblößten Geschlecht onanierte.

Die Mädchen riefen daraufhin die Polizei. Hierbei drehten sie sich nochmals zu dem Mann um, welcher sich daraufhin von der Örtlichkeit entfernte. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung mit insgesamt fünf Streifenwagenbesatzungen, konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Die Mädchen konnten den Mann wie folgt beschreiben: etwa 18-25 Jahre alt, circa 175-180 cm groß, normale Statur, braunblonde lockige Haare, an der Seite kurzrasiert, bekleidet mit graugrüner kurzer Hose und einem Camouflagefarbenem Oberteil.

Zeugen, sowie Hinweisgeber, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Pforzheim unter 07231 186 4444, in Verbindung zu setzen.

