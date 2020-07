Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Betrunkener Randalierer widersetzt sich Polizeibeamten und beleidigt diese

Mühlacker (ots)

Am Dienstagabend wurde in Mühlacker ein betrunkener Randalierer an der Wohnanschrift seiner Eltern in Gewahrsam genommen, der bei den Maßnahmen einen Polizeibeamten leicht verletzte und mehrere eingesetzte Kräfte beleidigte.

Gegen 21:40 Uhr wurde die Polizei von der Mutter eines 21-Jährigen verständigt. Dieser war alkoholisiert, randalierte an der Anschrift der Eltern und konnte nicht mehr durch Familienangehörige beruhigt werden.

Während der durch mehrere Polizeibeamtinnen und -beamten durchgeführten Maßnahmen zur Klärung des Sachverhalts leistete der Randalierer Widerstand. Er musste daher unter Zwang zu Boden gebracht und fixiert werden. Er beruhigte sich jedoch weiterhin nicht und beleidigte die eingesetzten Kräfte massiv.

Bei den Maßnahmen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, er konnte seinen Dienst jedoch fortführen.

Aufgrund der Gesamtumstände und einer Alkoholisierung von rund 1,5 Promille verbrachte der Randalierer anschließend die Nacht in einer Gewahrsamszelle.

