Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Autofahrer nach Unfall leicht verletzt

Mühlacker (ots)

Leicht verletzt wurde am Dienstagvormittag ein 41-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der Kieselbronner Straße. Der VW-Fahrer befuhr um kurz nach 10.00 Uhr die Kieselbronner Straße aus Richtung Enzberg kommend und bog an der Einmündung zur Kreisstraße 4526 nach links ab. Ein 86 Jahre alter Audi-Fahrer hatte sich auf der Kreisstraße nach links eingeordnet, um in Richtung Ötisheim abzubiegen. Dabei übersah er nach Kenntnissen des Polizeireviers Mühlacker den VW und fuhr in dessen Fahrerseite. Der 41-Jährige wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Es entstand ein Gesamtunfallschaden in Höhe von geschätzten 8.000 Euro.

