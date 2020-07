Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Katze ausgewichen und auf Fahrzeug aufgefahren

Niefern-Öschelbronn (ots)

Einen Unfallschaden in Höhe von 20.000 Euro verursachte am Dienstag ein Autofahrer der einer Katze auswich. Der 59-jährige Hyundai -Fahrer war um 16.40 Uhr auf der Waldstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße unterwegs, als eine Katze die Fahrbahn von rechts nach links überquerte. Der Mann wich nach links aus und prallte dabei gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW. An beiden Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden von jeweils rund 10.000 Euro. Der Mann wurde leicht verletzt, musste aber keine ärztliche Sofortbehandlung in Anspruch nehmen.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell